الموارد البشرية: يمكن لأبناء المطلقة الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالة

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن المطلقة التي لديها أبناء سواء كانوا قد تجاوزوا عمر الـ 18 سنة، أو لم يتجاوزوا هذا العمر، التقديم على معاش الضمان الاجتماعي كأسرة مستقلة، في حالة كان أبناؤها يتشاركون السكن معها.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كمستقل ابتداءً من عمر (18) سنة، بشرط تقديم ما يثبت الاستقلالية، وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعاً لأسرته، وعليه تسجيل كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب المعاش.

ويستهدف معاش الضمان الاجتماعي الأسرة التي تقيم في مسكن واحد بشكل كامل، دون النظر إلى الحيثية التي يكونون عليها، وعليه يمكن تسجيل أسرة ضمانية في منصة الدعم والحماية الاجتماعية مكونة من أم وزوجها وأبناء الزوجة، متى كانوا يتشاركون السكن جميعاً، وفقًا لما بينت الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن إظهار بيانات حالة العلاقة بين التابع والعائل يتم وفقًا للبيانات الواردة من الجهات الحكومية المختصة، ويجب على المستفيد التحقق من رابط تلك العلاقة، وفي حال عدم وجودها يمكن للمستفيد تسجيل التابع وفقًا لحيثية شريك السكن.