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“الموارد البشرية”: يمكن لمن لديه 18 سنة التقديم على “الضمان المطور” بشكل مُستقل

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 21 نوفمبر 2022 - 4:37 صباحًا

المناطق_متابعات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للشخص ابتداءً من عمر 18 سنة، التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مُستقل مع تقديم ما يثبت الاستقلالية.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كل أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي المطور.

وأشارت إلى أنه تتم دراسة أهلية المُستفيد في الضمان المطور بعد استيفاء كل البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى ويتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 21 نوفمبر 2022 - 4:37 صباحًا
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