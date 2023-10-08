الموارد البشرية: 3 خطوات للتحقق من عدم الأهلية للضمان

المناطق_الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثلاث خطوات مطلوبة للتحقيق من عدم الأهلية للضمان.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن التحقق من عدم الأهلية يتم من خلال الدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
وتابعت وزارة الموارد البشرية، أن المستفيد بعد ذلك يقوم باستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الوزارة، عبر حسابها «خدمة المستفيدين»، يريد من خلالها التحقيق من رسالة وصلته بعدم أهليتها للحصول على الضمان.