«الموارد البشرية»: 50 ألف ضمانياً بالمملكة تم توظيفهم هذا العام ضمن خطة التمكين

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كشف المدير العام للإدارة العامة للتمكين الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبدالإله الخراشي، عن استفادة 50514 مستفيدا من الضمان الاجتماعي استفاد من مسار التوظيف ببرنامج (تمكين) وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030، مبينا خلال الملتقى الثاني لتمكين منظمات القطاع غير الربحي، الذي اختتم امس الاول ، ان مسارات التمكين تشمل مسار التدريب والتأهيل، مسار التوظيف، مسار الأعمال.

وقدم الخراشي، إحصائية شاملة للمستفيدين من مستحقي الضمان الاجتماعي المستفيدين من مسار التوظيف خلال عام 2022 ، حيث بلغ عدد المستفيدين في منطقة الحدود الشمالية 1046 مستفيدا وفي حائل بلغ عدد المستفيدين 2361 وفي القصيم بلغ 3271 بينما بلغ في الرياض 10999 مستفيدا وفي المنطقة الشرقية 6683 مستفيدا وفي منطقة عسير 4844 مستفيدل وبنجران 3142 مستفيدا وبجازان 4791 بينما وصل عدد المستفيدين بمنطقة الباحة إلى 961وفي مكة المكرمة وصل عدد المستفيدين إلى 12431 مستفيدا وفي المدينة المنورة بلغ 4337 مستفيدا وبتبوك 1756 وفي الجوف 1180 مستفيدا ضمانيا استفادوا من مسار التوظيف خلال عام 2022 فقط، في حين بلغ عدد المستفيدين من المسار الاقتصادي لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 7228 مستفيدا، مؤكدا أن أداء تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف برامجه استفاد منها 194.886 حتى عام 2022 فيما وصل عدد الممكنين حتى 2021 إلى 174.466 مستفيد.

وأوضح الخراشي، أن خدمة تمكين مستفيدي الضمان عن بعد “تيلي تمكين ” التي تقدم خدماتها من مقابلات وظيفية وتدريب وتوجيه عبر المنصات الافتراضية والهاتف والبريد الإلكتروني، استفاد منها 36.335 مستفيدا، واستفاد في مجال التدريب 19.578 مستفيدا، وفي مسار الاستمرارية 3.472 مستفيدا، لافتا أن تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمة الاجتماعية هو أحد أهداف رؤية المملكة 2030وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق الاستقلال المادي من خلال الدورات التدريبية والتعريف بالبرامج الداعمة وفرص التوظيف والتمويل للمشاريع الريادية والانتاجية.