“المواصفات السعودية” تسجل أكثر من 6 ملايين منتج عبر منصة “سابر”

المناطق_واس

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن بلوغ عدد المنتجات المسجلة في منصة “سابر” الإلكترونية 6 ملايين منتج، منذ إطلاقها في عام 2020م.

وأوضحت الهيئة أن عدد شهادات المطابقة والإرسالية بلغ أكثر من 3.5 ملايين شهادة، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنصة قرابة الـ 80 ألف مستفيد، ودَعمت المنصة تقدُّم مؤشر المطابقة إلى 83.14%؛ كما حصلت على جائزة التميّز التقني على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى جائزة أفضل نموذج لتحول الأعمال (IDC)، أحد أعرق الجوائز العالمية ومن أكثرها حيادية.

وبيّنت أنّ منصة “سابر”، التي تُعد جزءًا من البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، تُقدّم تجربة سلسة للموردين والمصنّعين، وتعمل على تحسينات مستمرة طوّرت من سهولة استخدام المنصة، سعيًا منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمواصفات السعودية، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.

ودَعَت الهيئة أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة “سابر” (saber.sa)، والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات، موضحةً تقديمها لخدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بالمنصة (920008673)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]).