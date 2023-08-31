“المواصفات السعودية” تطلق مشروع قياس جاهزية القطاعات في الجودة والتميز المؤسسي

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تطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأحد القادم، مشروع قياس جاهزية القطاعات في الجودة والتميز المؤسسي، بمشاركة أكثر من 100 جهة من قطاعات الأعمال الرئيسية بالمملكة (الصحة، التعليم، الصناعة، الخدمات، المجتمع المدني)، حيث يعد أحد المشاريع الفريدة في مجاله.

ويهدف المشروع إلى قياس مستوى الجاهزية لدى القطاعات والمؤسسات المستهدفة بالمملكة، وتصنيف القطاعات والمؤسسات، وتحديد الفجوة بين مستويات نضج الجودة والتميز لدى القطاعات المستهدفة، كما يدعم هذا المشروع المستهدفات الوطنية لتطوير وتعزيز ممارسات الجودة في جميع المجالات والقطاعات.

وتتطلع المواصفات السعودية من هذا المشروع إلى تحديث نتائج مستوى نضج وجاهزية القطاعات الرئيسية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، حيث يعد قياس الجاهزية الخطوة الأولى نحو تطوير ومراجعة وتحديث أهداف ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للجودة، كذلك الاستفادة من قاعدة بيانات سفراء الجودة واستثمار الخبرات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الجودة.

يذكر أن الهيئة تسعى من خلال ورش العمل والندوات المتخصصة، التي تعقدها وتستضيفها، إلى تعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي على مستوى قطاعات الأعمال الرئيسية (الصحة / التعليم / الصناعة / الخدمات / المجتمع المدني).