“المواصفات السعودية” : خطة طموحة لزيادة مراكز الفحص الفني بنسبة 242%

المناطق_واس

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن خطتها المستقبلية لزيادة نسبة المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات بمعدل 242%، بعد توسعها في منح تراخيص مزاولة النشاط لعدد من شركات القطاع الخاص.

وتستهدف خطة مركز سلامة المركبات بالهيئة الوصول إلى 113 مركزاً متخصصاً في مناطق المملكة، في الوقت الذي يصل عدد المراكز الحالية إلى 33 مركزاً فقط، حيث بدأت المواصفات السعودية بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء برقم (386) وتاريخ 11 / 07 / 1442هـ، وأصدرت تراخيص للشركات القائمة (ما قبل انتقال التنظيم للهيئة) بواقع (2) من المشغلين في القطاع الخاص بإجمالي (53) موقعاً.

وجرى اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري وفتح باب التقدم بتاريخ 25 /06 / 2022م؛ لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، ولتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات.

ونتج عن ذلك تقدم (34) جهة استوفت منها (9) جهات الاشتراطات الأساسية وانسحبت فيما بعد جهة واحدة، ليصبح إجمالي الجهات المستوفية للتقدم لرخص جديدة لنشاط الفحص الفني الدوري (8) جهات.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، على تنفيذ خطة طموحة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة، وذلك عبر عدد من المراحل والخطوات الجادة لإشراك القطاع الخاص في هذا القطاع، إلى جانب الاستمرار في تطوير تجربة المستفيدين لمراكز الفحص الفني ومراكز الصيانة والإصلاح، من أجل إيجاد خدمة متميزة للمستفيدين، ورفع مستويات السلامة والأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات.