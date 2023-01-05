المواعيد الجديدة لمباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تغيير موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بشكل رسمي، وذلك بسبب تعديل الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر، أن يقام كأس السوبر السعودي، بمشاركة 4 أندية؛ لأول مرة في التاريخ؛ حيث يشارك الهلال بصفته بطلًا للدوري السعودي، والفيحاء بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، ويشارك النصر والاتحاد بصفتهم أصحاب المركز الثاني والثالب بالدوري.

المواعيد الجديدة لـ “كأس السوبر السعودي”

اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي، عن تأجيل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيحاء، وكلاسيكو النصر والاتحاد، إلى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023، بدلًا من الأربعاء “25 من نفس الشهر”.

وستنطلق مباراة الهلال ضد الفيحاء في تمام الساغة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، وتقام مباراة الاتحاد والنصر في تمــام الســاعة التاسعة مساءً باستاد الملك فهد الدولي “الدرة”.

وجاء ذلك بسبب تغيير مواعيد الجولة الـ14، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحــــترفين 2022_2023، وتبعًا لذلك تم تغيير موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي، فيـما يُقام النهائي في 29 يناير.

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