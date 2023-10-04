الموافقة على لقاح “نوفافاكس” المحدث

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وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، على نسخة محدثة من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة “نوفافاكس”، للاستخدام الطارئ للأفراد الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وذلك بعد شهر من حصول نسخ “فايزر- بايونتك” و”موديرنا” على ذات الموافقة.

وأكد متحدث باسم اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأمريكية، أن اللجنة لن تجتمع مرة أخرى لبحث الموافقة على النسخة المتوقع أن يتم ترخيصها أو التصريح باستخدامها خلال الأشهر المقبلة.

وتستهدف اللقاحات المحدثة الثلاثة المتحور “إكس.بي.بي.1.5” الفرعي من متحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي ظل سائداً في الولايات المتحدة خلال معظم هذا العام.