الموت يخطف “أسد” ركلات الترجيح.. حامي عرين “الأخضر” و”النصر العالمي”

المناطق-متابعات

توفي مساء الإثنين، حارس مرمى المنتخب الوطني السعودي ونادي النصر سابقا، سالم مروان، عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وعقب وفاته، نعى عدد من الإعلاميين الرياضيين ونجوم الكرة، الراحل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما نعى حساب النصر النجم الراحل، قائلا: “ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن سالم مروان”.

وأوضح حساب النصر الرسمي، أنه سيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر.

وبدأ مروان مسيرته مع النصر عام 1972 واستمر معه حتى 1991، وساهم في خلال تلك الفترة في تحقيق 9 بطولات مع فريقه، الدوري 3 مرات أعوام (1980 – 1981 – 1989)، وكأس الملك 5 مرات أعوام (1976 – 1981 – 1986 – 1987 – 1990)، كأس الاتحاد مرة واحدة عام 1976.

‏ومع المنتخب السعودي، لعب سالم مروان 44 مباراة، منها واحدة كبديل، وشارك معه في العديد من البطولات منها كأس الخليج 4 مرات أعوام 1976 و 1979 و 1982 و 1988، وتصفيات كأس العالم مرتين، عامي 1978 و 1982، ودورة الألعاب الآسيوية مرتين عامي 78 و 86.