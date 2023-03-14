الموت يخطف “أسد” ركلات الترجيح سالم مروان حامي عرين المنتخب السعودي ونادي النصر

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غيب الموت حارس المنتخب السعودي الأول، ونادي النصر، الكابتن سالم مروان بعد معاناة طويلة مع المرض الناتجة عن تعرضه لحادث سير، أفقده الحركة منذ عام 1991، عقب إصابته بشلل رباعي، لازم بسببه السرير الأبيض أكثر من 22 عاماً.

وسالم مروان التحق بنادي “النصر” العالمي”في سبعينيات القرن الماضي، مُحققاً معه أكثر من 9 بطولات، فيما شارك مع المنتخب السعودي الأول بأكثر من 44 مباراة دولية، منها أربع مشاركات في بطولات كأس الخليج، وأثبت حضوره في كأس العالم مرتين حارساً لـ”الأخضر”، ومرتين في دورة الألعاب الآسيوية.

أسد ركلات الترجيح

ويُعرف عن مروان وقفته التي لا يتملكها غيره، في التصدي لضربات الجزاء، والتي وصفتها وسائل الإعلام وقتذاك، بوقفة “الأسد”.

ونعت الأوساط الرياضية السعودية والخليجية الليلة، اللاعب الدولي سالم مروان، وانتشر خبر وفاته في “هاشتاغ” شهد مشاركات ضخمة، على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

فيما أوضح حساب النصر الرسمي، أنه سيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر، وعبر العديد من نجوم الرياضة السعودية السابقين والحاليين، عن حزنهم العميق لوفاته؛ إذ بدا الكابتن الهلالي السابق، النجم صالح النعيمة، حزيناً، وتجسد ذلك بوضعه على حسابه الشخصي في تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون”، وذيل ذلك بالقول “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك أخي سالم لمحزونون. اللهم اجعل ما أصابه تكفيرا له ورفعة لدرجاته، واغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا”.

وعبر رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، عن حزنه العميق، وقال على صفحته في “تويتر”: “نسألك اللهم الرحمة والمغفرة لسالم مروان، اللهم تجاوز عنه والطف به يا أرحم الراحمين. تعازينا للأسرة الرياضية في وفاة أسطورة الحراسة السعودية”.