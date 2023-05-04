الموت يخطف 4 فنانين في «الأربعينات»

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توفي الفنان المصري شريف فاروق عن عمر 46 عاماً، ليلحق بزميله مصطفى درويش، الذي توفي الإثنين عن عمر 43 عاماً، بعد أيام من وفاة السوري محمد قنوع في سن 49، ومن قبلهم بأسابيع قليلة الفنان السوري شادي زيدان، شقيق الفنان السوري أيمن زيدان، الذي توفي عن عمر يناهز 48 عاماً.

ونعت الهيئة العربية للمسرح الفنان الراحل فاروق، إذ نشرت صورته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكُتِبَ عليها: وداعاً شريف فاروق.

وأثارت الوفيات المفاجئة في الوسط الفني التساؤلات حول ما إذا كان هناك رابط مشترك بينها أم لا.