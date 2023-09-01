الموت يغيب الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض

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ودع العالم العربي صباح اليوم، الجمعة، الشاعر العراقي كريم العراقي، بعد معاناة مع المرض وعن عمر ناهز 68 عامًا.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية في العراق، “عارف الساعدي” عن رحيل الشاعر فجرًا في أحد مستشفيات أبو ظبي.

من هو كريم العراقي

اسمه الأصلي كريم عودة، شاعر معاصر وإعلامي من مواليد منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد عام 1955.

وحصل “العراقي” على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد، وفي بداياته عمل معلمًا في مدارس بغداد لعدة سنوات، ثم مشرفًا متخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي.

تنوعت اهتماماته وشملت كتابة الشعر الشعبي والأوبريت والأغنية والمقالة والمسرحية، بالإضافة إلى اهتمامه بالثقافة والأدب منذ أن كان طالبًا بالمرحلة الابتدائية، فله منشورات في العديد من المجلات العراقية منها: الإذاعة والتلفزيون – المتفرج – وعي العمال – الراصد – مجلة الشباب – ابن البلد.

أبرز أعماله وجوائزه

إلى جانب قصيدة “الشمس شمسي والعراق عراقي”، فمن من أبرز أعمال الشاعر كريم العراقي: ديوان “للمطر وأم الضفيرة”، “سالم يا عراق”، “ذات مرة”، “الشارع المهاجر”، “الخنجر الذهبي”. بالإضافة إلى عدد من المسرحيات والألبومات الصوتية.

وقد حصل على جائزة اليونسيف لأفضل عمل إنساني عن قصيدة “تذكّر”، التي لحنها وغناها القيصر كاظم الساهر.