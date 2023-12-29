المودة تستهدف خدمة 75 ألف أسرة خلال 2024

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أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية خطتها التنفيذية للعام 2024م والتي تعكس التزامها الدائم بالأبداع والابتكار في تقديم البرامج والخدمات التنموية التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر وتحقق لها الرفاهية والاستقرار، وقد اعتمد مجلس الإدارة الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية للعام 2024 خلال اجتماع المجلس الخامس والعشرون والذي أقيم بالتزامن مع الحفل السنوي للجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل.

الأثر والتأثير

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن جمعية المودة تستهدف من خلال العام 2024 إلى صناعة أثر أعمق في حياة 75 ألف أسرة عبر برامج متنوعة تستهدف دعم الأسر وبناء مهاراتها وتعزيز دورها في الكبير في المجتمع. حيث تركز الخطة على مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تساهم في بناء القيم الأسرية وتقديم الدعم النفسي والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، إلى جانب توفير الدعم النفسي لأفراد الأسرة على مستوى المملكة.

75 ألف أسرة

وأضاف السمنودي أن المودة تستهدف في العام 2024م خدمة 75 ألف أسرة عبر تقديم 110 ألف خدمة وذلك من خلال خطة تنفيذية تتكون من 4 محافظ رئيسية و16 مبادرة استراتيجية و64 مشروع، كما أن أبرز توقعات الأثر للخطة خلال العام 2024 انخفاض إعادة فتح البلاغات بنسبة 80% ورفع الحالة النفسية والاجتماعية للأطفال بنسبة %85 ورفع نسبة المهارات الأسرية الى 75% وزيادة الوعي بأهمية القيم الأخلاقية بنسبة 90%، كما تستهدف الجمعية المساهمة في انخفاض القضايا الأسرية الواردة للمحاكم بنسبة 20%. وأوضح السمنودي ان خطة العام 2024 تسعى الى تحسين جودة حياة الأسرة من خلال توفير مبادرات وبرامج ومشاريع توائم احتياجات كل من المرأة والرجل والطفل والشباب وكبار السن والمختصين لتعميق الأثر في كلا من الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي لتكون المودة نموذج ملهم في بناء حلول أسرية مستدامة ومؤثرة في المجتمع.

محفظة الأثر

وتابع “تتضمن محفظة صناعة الأثر 4 مبادرات رئيسية، مركز مكرمة لتمكين المرأة ومراكز حماية الأسرة، ومنصة العائلة للعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية عبر تدريب أكثر من 19 ألف متدرب ومتدربة ورفع نسبة المهارات التربوية إلى 75% لدى المستفيدين من المنصة حول المملكة، كما تضم المحفظة مركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات كما أنه تم استحداث محفظة مستقلة لتسليط الضوء على الإنتاج الإعلامي والتوعوي عبر مركز إدراك للإنتاج الإعلامي التوعوي والذي يستهدف إنتاج محتوى قيمي فريد من نوعه باللغتين العربية والانجليزية. وتتضمن محفظة الاستثمار الاجتماعي 4 مبادرات وهي المشاريع والمنافسات الحكومية ومركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين ومركز تصميم للدراسات والبحوث الأسرية وحضانة الطفل المبتكر.

محفظة الاستدامة

وذكر السمنودي ان محفظة الاستدامة تتضمن 5 مبادرات رئيسية، نهدف من خلالها إلى استدامة الصورة الذهنية للجمعية والوصول للعالمية من خلال التوعية باللغة الإنجليزية والوصول للمستفيدين من غير الناطقين باللغة العربية. كما تسعى الجمعية الى استدامة التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير الحوكمة المحلية والعالمية حيث تستهدف أن تحقق نسبة 100% من نسبة تطبيق معايير الحوكمة، واستدامة بيئة العمل من خلال التطوير المهني للعاملين وبيئة داعمة للأبداع وتحسين كفاءة الإنفاق، كما تسعى الجمعية من خلال المحفظة لتحقيق استدامتها المالية وضبط عمليات وإجراءات الصرف وفق الموازنة التقديرية.