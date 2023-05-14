المودة تطلق الحملة الإعلامية التوعوية “استثمر في الأسرة”

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أطلقت جمعية المودة للتنمية الاسرية بمنطقة مكة المكرمة حملة صفقة التوعوية تحت شعار استثمر في الاسرة تماشياً مع شعار المنظمة العالمية للأسرة وبالتزامن مع اليوم الدولي للأسرة الذي يوافق 15 مايو من كل عام.

وأوضح المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد آل رضي أن الحملة التوعوية تهدف إلى نشر ثقافة الاستثمار في الاسرة من خلال تسليط الضوء على مفهوم الاستثمار في الاسرة وعوائد ذلك على العلاقة الزوجية والعلاقة مع الأبناء وأثره في حاضرهم كأسرة ومستقبل الأبناء من خلال صقل هوياتهم وتوجهاتهم في الحياة.

وأضاف آل رضي أن الحملة تقوم على أربعة محاور رئيسية كفيلة بتحقيق الاستقرار الأسري لكافة افرادها، وهي استثمار الوقت والجهد، وترتيب الأولويات والاستثمار في التربية السليمة للأبناء ووغرس القيم، وتنقل الحملة رسالة لكل فئة من الفئات المستهدفة، حيث تحث الحملة كبار السن على استثمار خبراتهم وتجاربهم في الحياة لمساعدة أبنائهم واحفادهم في مواجهة الظروف المتغيرة من واقع تجاربهم، وان يستثمر الرجل وقته وجهده للموازنة بين العمل والأسرة وتخصيص وقت للزوجة والأبناء والمساعدة في تربيتهم.

وزاد “وتحث الحملة المرأة على استثمار الوقت والجهد في التربية السليمة وغرس القيم في الأبناء وتخصيص وقت لقضائه مع شريك الحياة, وان يستثمر الشباب الوقت والجهد في التقرب من افراد أسرهم وقضاء الوقت مع الأهل والأخوة، والأطفال ايضاً ضمن الفئات المستهدفة لدفعهم لاستثمار الوقت والجهد في تعلم القيم التي يجب ان يكتسبوها لمستقبل واعد”.

ونوه آل رضي إلى أنه تم بناء خطة انتشار الحملة على عدة محاور رئيسية تساهم في الوصول الى الفئات المستهدفة على أكبر نطاق، وذلك من خلال أولاً تنوع المنتجات الإعلامية والتواجد الميداني. حيث تقوم الحملة بتقديم 43 منتجاً توعوياً، وثانياً من خلال الانتشار عبر شركاء النجاح، حيث يساهم مجلس شؤون الأسرة وأكثر من 50 جمعية اسرية من حول المملكة، كما تشارك المنظمة العالمية للأسرة والمنظمة العربية للأسرة والعديد من الشراكات الإقليمية من المنظمات الاسرية الإقليمية والعالمية في نشر المواد الإعلامية للحملة، بالإضافة الترويج للحملة عبر الإعلانات وشاشات الطرق، حيث تستهدف الحملة للوصول إلى 4 ملايين أسرة.