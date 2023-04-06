“المودة” تقدم خدماتها لقرابة 600 ألف أسرة

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قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة على مدى 20 عام خدماتها لتحسين جودة حياة الأسرة على مستوى المملكة في 13 منطقة إدارية تقود فيها العديد من المشروعات والمنافسات الحكومية المعنية بقضية الأسرة بشكل مجاني.

وأشار المهندس فيصل سيفد الدين السمنودي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن منذ تأسيسها قامت الجمعية بخدمة أكثر من 590 ألف أسرة تم تحسين جودة حياة 80.77% منهم، ومن خلال مبادرة أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تمكنت الجمعية من تمكين 12 ألف امرأة من المطلقات والأرامل المعيلات لأسرهم اقتصادياً من خلال التأهيل الحرفي والمهني. كما قامت الجمعية خلال مسيرتها بلم شمل أكثر من 26 ألف أسرة مع أبنائهم من الأسر المنفصلة، كما تمكنت الجمعية من حماية أكثر من 21 ألف أسرة من العنف الاسري من خلال مركز الحماية الأسرية. وتم علاج 2500 طفل ممن كانوا يعانون من اضطرابات سلوكية ونمائية. ومن أبرز مبادرة جمعية المودة، مركز المودة للإرشاد الاسري وفض النزاعات والذي من خلاله متوسط حالات الصلح 58% وتم حل 32 ألف قضية أسرية قبل وصولها الى المحاكم.

وأضاف السمنودي أن خلال مسيرة الجمعية أولت اهتماماً كبيراً في تأهيل المختصين والممارسين في مجالات التنمية الأسرية، حيث قامت الجمعية بتدريب وتأهيل أكثر من 4400 ألف ممارس ومختص حول المملكة من خلال مركز كفاءة لتدريب وتأهيل المختصين. وللجمعية باع كبير في مجال الدراسات الأسرية والمبادرات الوطنية، فقد قامت الجمعية بإصدار 54 دراسة أسرية ساهمت في سن تشريعات وطنية بالشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الأسرة، ومن ذلك، المبادرة الوطنية لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج والتي صدر بها توجيه من المقام السامي واللائحة التنظيمية لمراكز الارشاد الاسري، كما ساهمت الجمعية في اصدار دراسة المؤشر الوطني للطلاق بالشراكة مع وزارة العدل ومجلس شؤون الأسرة لاحتساب معدلات الطلاق.

كما نوه ان الجمعية تقوم بتمكين الجهات الاخرى حول المملكة حيث قامت بدعم أكثر من 200 منظمة غير ربحية داخل وخارج المملكة من خلال نقل التجربة لها، وبحمدلله تمكنت الجمعية من عمل نموذجاً في العمل الخيري وبناء أكثر من 200 شراكة استراتيجية لخدمة الأسرة وتمكين 24 جمعية أسرية بالدخول في تنفيذ المنافسات ومشاريع الاسناد. واليوم تقوم الجمعية بتغطية 27% من عدد الاسر على مستوى محافظة جدة و13% على مستوى منطقة مكة المكرمة و1.73% على مستوى المملكة.

اختتم السمنودي بأن عام 2023م أطلقت الجمعية 3 محافظ للأثر والاستثمار الاجتماعي والاستدامة تحتوي على 17 مبادرة و91 مشروع تنومي ورعوي يبلغ نسبة الابتكار فيها 35% وذلك للوصول الى أكثر من 85 ألف أسرة بأثر مباشر عبر تقديم 125 ألف خدمة في بناء قدرات الأسرة وحمايتها ورعايتها وإرشادها وفض النزاعات بين الأسر وتمكين المرأة المعيلة اقتصادياً وتعزيز الوعي لها وتطوير الممارسين المختصين, كما تقوم الجمعية اليوم بتقديم خدماتها باللغة الإنجليزية الى جانب اللغة العربية والاستشارات والتدريب الاسري كجزء من التحول الكبير في صناعة الأثر وكذلك المشاريع والمنافسات الحكومية والاستثمار الاجتماعي والاستدامة, سواءً للصورة الذهنية في بيئة العمل أو التميز المؤسسي أو الاستدامة المالية, وذلك لتحسين جودة حياة الاسرة والوصول الى نموذج ملهم لبناء منظومة حلول أسرية مستدامه ومؤثرة في المجتمع.