الموروث الفني الأصيل يحيي ليالي مهرجان محمية الملك سلمان الملكية

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أحيا الموروث الفني الأصيل ليالي مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات لمدة 5 أيام، حيث تقدم ضمن الفعاليات عروض فنية من التراث مليئة بالاصالة والجمال والمتعة.

وتفاعل جمهور المهرجان مع عروض الفرق الفنية التي قدمت مجموعة من الألوان الشعبية والتراثية والتي نالت استحسان الحضور، كما تفاعل الزوار مع العرضة السعودية وفن السامري والدحه وغيرها من الفنون الشعبية التي تم تقديمها على خشبة المسرح في المهرجان.

كما شهد مسرح الفنون الأدائية إقبالاً من جمهور المهرجان الذي عاش متعة وتجربة استثنائية مع العرض المسرحي “قصر كاف”.

ويستقبل المهرجان الذي انطلق الأحد الماضي الزوار يوميا من الساعة 4 إلى 11 مساء حتى يوم غداً 18 أبريل الجاري، حيث يضم المهرجان عدة أقسام منها سوق الحرفيين، الرقصات الشعبية، منطقة الحياة الفطرية، جناح المحمية، مسرح الفنون الأدائية، منطقة الطفل، مسابقات تفاعلية، منطقة التشجير والزراعة، منطقة المطاعم والمقاهي.