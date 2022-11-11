الموهوب “بلال الحجيلي”: حفظت القرآن الكريم كاملاً وعمري 6 سنوات.. وحلمي مستقبلًا أن أصبح “إمام الحرم”

قال الموهوب “بلال الحجيلي”، أن حفظ القرآن الكريم كاملاً وعمره 6 سنوات، وحلمه مستقبلاً أن يصبح “إمام الحرم”، وذلك بعد أن احتل المركز الأول على مستوى العالم في الحـــــساب الذهني والعقلي بالرياضيات الصينية.

وأضاف الموهوب “بلال الحجيلي”، خلال ظهوره في برنامج ياهلا الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية، أنه يحفظ القرآن الكريم كاملًا، مُشيرًا أنه حفظه منذ الصف الأول الإبتدائي وكان عمره ست سنوات.

وأكمل، أنه مجاز فيه بـ 10 روايات، ومعي رواية الحادي عشر ولكن لم أخذ بها سند حتى الآن، وحصلت على الميدالية الذهبية على مستوى المملكة والميدابية الذهبية في الرياضيات الخاصة بـ ملتقى الصيف الذي اقيم في الهيئة الملكية.

وأوضح، أنه حصل على المركز الأول عالميا في مسابقة الحساب الروتيني، لافتًا أنه بدأ في حفظه وكان عمره أربع سنوات ونصف.

وأكد، أن الرياضيات الصينية هي وسيلة وطريقة للرياضيات وليست غاية، فهي احدى الطرق التي تساعد في الرياضيات كما أن هناك عمليات حسابية بدلا من استخدام الالة الحسابة نستخدم الحساب الذهني والحساب الذهني ينمي العقل والتركيز.

وتمنى، أن يصبح مستقبلًا أن يكون أمامًا للحرم المكي، كما أكد على دعم معلميه لموهبته.