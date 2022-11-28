المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب بأملج بتكلفة تجاوزت 6 ملايين ريال

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أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الشمالي الغربي أنها أنهت تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب في بعض أحياء محافظة أملج بتكلفة تجاوزت (6) ملايين ريال، وذلك بهدف إيصال خدمات المياه إلى أحياء: (أبو شجرة، الجبنون، العليا، النسيم)، حيث تم تنفيذ أكثر من (39.6) كم متر طولي من الشبكات.

وأوضحت الشركة أن لمنطقة تبوك ومحافظة أملج جزءًا كبيرًا من خططها التطويرية في المستقبل القريب، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها، ولضمان الاستمرارية والكفاءة، والعمل على تقديم خدمات مياه مستدامة ذات جودة نوعية، بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.