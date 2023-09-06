“المياه الوطنية”.. الانتهاء من تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسية ضمن المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض بأكثر من 84 مليون ريال

المناطق_ متابعات

أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهائها مؤخراً من تنفيذ خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال بلغت أكثر من (34) كيلو مترًا طوليًا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (84) مليون ريال، لدعم منظومة التوزيع اليومية شمال مدينة الرياض.

وبينت الشركة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة التوزيع اليومية لعددٍ من أحياء شمال مدينة الرياض، شملت أحياء القيروان والعارض والياسمين والنرجس والغدير والمحمدية والنزهة والتعاون والمصيف والمروج والملك فهد والنخيل. مبينة أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض.

وأضافت الشركة أنها تواصل جهودها وبخطى متسارعة لتنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع دعم البنى التحتية وكفاءة العمليات التشغيلية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه وفق النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة الرياض، تحقيقاً لمستهدفات استراتيجيتها في تقديم خدمات مياه مستدامة وفق رؤية المملكة 2030.