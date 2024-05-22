المياه الوطنية تبدأ استقبال طلبات توصيلات المياه في 6 أحياء بجدة

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بدأت شركة المياه الوطنية استقبال طلبات العملاء لخدمة توصيلات المياه في (6) أحياء بجدة، هي: الهدى والألفية1 و2 والأجاويد الشرقي وإسكان الأمير فواز ومخطط الفيصل)، ويأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتنفيذ مشاريعها التطويرية لرفع كفاءة الخدمات، ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع نسبة التغطية في الأحياء غير المخدومة بشبكات المياه والخدمات البيئية.

وأوضحت أن مشروع شبكات المياه بلغت تكلفته المالية (52) مليون ريال ويأتي استمرارا لجهود الشركة برفع نسبة التغطية بالخدمات المائية في الأحياء الـ (6) المستهدفة بجدة.

وبينت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط ناقلة بأقطار مختلفة، وشبكات مياه بأطوال تجاوزت (33) ألف متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ محطة ضخ بقدرة ضخ تصل إلى (95) ألف متر مكعب يوميًا.

ودعت العملاء في أحياء (الهدى، والألفية1 و2، والأجاويد الشرقي، وإسكان الأمير فواز، ومخطط الفيصل) بالتقدم لطلب خدمة المياه من خلال قنواتها الرسمية، عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

وأكدت المياه الوطنية أنها تمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها التطويرية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، ورفع نسبة التغطية في الأحياء غير المخدومة بشبكات المياه والخدمات البيئية، وفق الاستراتيجيات والخطط العامة لتنفيذ المشاريع.