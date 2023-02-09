“المياه الوطنية” تبرم مذكرتي تفاهم مع “هواوي” و”أوراكل”

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أبرمت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس 9 فبراير 2023، مذكرتي تفاهم مع شركة هواوي تك أنفستمنت العربية السعودية المحدودة، وشركة “أوراكل” سيستيمز ليمتد السعودية، وذلك على هامش مؤتمر “ليب 23” المنعقد في المدة من 6 إلى 9 فبراير 2023.

وجرى إبرام مذكرة التفاهم الأولى بين كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، والمهندس إيريك يانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك أنفستمنت العربية السعودية المحدودة، فيما وقع مدير عام التطبيقات في شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن محمد المنديل مذكرة التفاهم الثانية مع المهندس فهد الطريف نائب الرئيس للحوسبة السحابية لأسواق السعودية ومصر وبلدان الشام وتطوير الأعمال للشرق الأوسط وجنوب إفريقيا بشركة “أوراكل” سيستيمز ليمتد السعودية.

وأكدت شركة المياه الوطنية أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها اليوم مع شركة هواوي تك أنفستمنت العربية السعودية المحدودة تهدف إلى دعم وتعزيز ونمو أعمالها التشغيلية، لاستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من هواوي؛ خلال شبكة فعالة ومرنة جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بها، وذلك من أجل رفع عملياتها الخدمية للعملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقالت الشركة: “إن تعاوننا مع شركة هواوي اليوم يأتي لتعزيز نظام المراقبة المرئية الذكية في مواقعنا لتحسين مستوى الأمان وكفاءة الصيانة، إضافة إلى الاستفادة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لمنحنا بيانات وتحليلات قيمة ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي بجميع مناطق المملكة.

وحول مذكرة التفاهم الأخرى المبرمة مع “أوراكل” سيستيمز ليمتد السعودية، أوضحت شركة المياه الوطنية أنها تهدف لدعم عملياتها في التحول الرقمي والحوسبة السحابية، إضافة إلى التعاون ونقل المعرفة في مجال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية من جامعة أوراكل لتمكين موظفي شركة المياه الوطنية وتطوير قدراتهم.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن مذكرة التفاهم مع شركة “أوراكل” تأتي ضمن توجهها نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة في مجال تطوير نماذج العمل مع جهات القطاع الخاص، وتمكين وتوطين التقنيات السحابية لصالح عملياتها التشغيلية في قطاع المياه والمعالجة البيئية.