“المياه الوطنية” تستعرض محفظة مشاريعها الرأسمالية أمام الشركات التركية

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استعرضت شركة المياه الوطنية محفظة مشاريعها الرأسمالية المستقبلية, أمام الشركات التركية المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وذلك بمقر هيئة المقاولين الأتراك.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل والوفد المرافق له من شركة المياه الوطنية، وممثلين من وزارة الاستثمار للعاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2023م.

وأوضحت “المياه الوطنية” أن ممثلي وزارة الاستثمار قاموا بتسهيل إجراءات تسجيل المقاولين الأتراك، فيما عمل ممثلو شركة المياه الوطنية على تسجيل الشركات التركية في نظام تأهيل المقاولين لديها.

وأشارت إلى أن 29 شركة تركية حضرت ورش العمل التي تم الاجتماع معها المهتمة في المنافسة على تنفيذ الحزم الخاصة بمحفظة المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية الكبرى لقطاعي المياه والصرف الصحي في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع حظيت باهتمام كبيرة من الشركات التركية التي تتميز بخبرتها الطويلة في هذا المجال.

وبيّنت الشركة أن هدفها من الزيارة الاجتماع بالمقاولين الأتراك للتعريف بنشاطاتها للجانب التركي، بالإضافة إلى عرض أهم المشاريع التي ترغب في تنفيذها، والتي تتركز في تنفيذ مشاريع توسعة شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتشييّد محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، مشيرة إلى أن الزيارة هدفت إلى استعراض فرص الشراكة المستقبلية بين الجانبين.

وأفادت بأن ورش العمل التي عقدت هي نتاج لما أقيم في 19 مارس 2023م بالرياض من فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي التركي” بمشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية، والعديد من الجهات الحكومية في البلدين.