المياه الوطنية تستعرض محفظة مشاريعها الرأسمالية على مقاولين أتراك في أنقرة

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زار وفد من شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس نمر بن محمد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وممثلون من وزارة الاستثمار السعودية العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2023م، مستعرضة في يومها الأول محفظة مشاريع الشركة الرأسمالية أمام الشركات التركية المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي.

وعقد الوفد السعودي بمقر هيئة المقاولين الأتراك يومي 29 و30 من نوفمبر 2023 ورش عمل مع مجموعة من الشركات التركية المهتمة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي في المملكة، حيث استعرض الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، ونائبه التنفيذي لقطاع المشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبوثنين محفظة المشاريع الرأسمالية المستقبلية للشركة.

وأوضحت الشركة أن ممثلي وزارة الاستثمار قاموا بتسهيل إجراءات تسجيل المقاولين الأتراك، كما قام ممثلو شركة المياه الوطنية بتسجيل الشركات التركية في نظام تأهيل المقاولين لديها.

وأضافت الشركة أن (29) شركة تركية حضرت ورش العمل التي تم الاجتماع معها المهتمة في المنافسة على تنفيذ الحزم الخاصة بمحفظة المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية الكبرى لقطاعي المياه والصرف الصحي في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع حظيت باهتمام كبيرة من الشركات التركية التي تتميز بخبرتها الطويلة في هذا المجال.

وبيّنت الشركة أن هدفها من الزيارة الاجتماع بالمقاولين الأتراك للتعريف بنشاطاتها للجانب التركي، بالإضافة إلى عرض أهم المشاريع التي ترغب في تنفيذها، والتي تتركز في تنفيذ مشاريع توسعة شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتشييّد محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، مشيرة إلى أن الزيارة هدفت لاستعراض فرص الشراكة المستقبلية بين الجانبين.

وذكرت الشركة أن ورش العمل التي عقدت هي نتاج لما أقيم في 19 مارس 2023م بالرياض من فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي التركي” بمشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية، والعديد من الجهات الحكومية في البلدين.