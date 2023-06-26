“المياه الوطنية” تضخ أكثر من 21 مليون متر مكعب من المياه لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة

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بلغت كمية المياه التي تم توزيعها لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة ، أكثر من 21,4 مليون متر مكعب من المياه خلال الفترة الممتدة من 1 ذي القعدة حتى 6 ذي الحجة الجاري.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن الأرقام التشغيلية لمنظومة توزيع المياه في المدينة المنورة أظهرت معالجة أكثر من 11,4 مليون متر مكعب من المياه، وإجراء أكثر من 13 الف فحص مخبري لعيّنات المياه للتحقق من جودتها ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الصحية.

وقدّمت الشركة خدماتها لضيوف الرحمن في المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج من خلال الضخ اليومي المستمر للمياه بالمدينة المنورة على مدار ٢٤ ساعة لتلبية احتياجات المستفيدين قاصدي المسجد النبوي، وفي المنطقة المركزية، والمواقع الدينية خلال فترة الموسم الأول، ضمن جهودها لتوفير خدمات مياه مستدامة ذات جودة عالية، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي.