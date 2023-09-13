“المياه الوطنية” تعلن اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى لشبكات الصرف الصحي بضاحية الملك فهد بمدينة حائل

المناطق _ واس

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي عن اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى لشبكات الصرف الصحي بمخطط ضاحية الملك فهد بمدينة حائل بتكلفة تجاوزت (35) مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات صرف صحي، وخطوط ناقلة بأقطار تتراوح من 200 مم إلى 700 مم بأطوال إجمالية بلغت 28,514 مترًا طوليًا، إضافةً لإنشاء محطتي رفع بسعة إجمالية تبلغ 54,000 متر مكعب في اليوم.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تنفذها شركة المياه الوطنية لزيادة نسب التغطية بالخدمات، حيث دعت عملائها بضاحية الملك فهد في مدينة حائل إلى التقدم بطلب الخدمة من خلال قنوات الشركة الرقمية، وفرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) أو التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة على الهواتف الذكية.