المياه الوطنية تعلن انتهاء تنفيذ مشروع شبكات المياه بالمظيلف

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أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات المياه في محافظة المظيلف بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتنفيذ المشاريع التطويرية للخدمات المائية والبيئية بالمنطقة، بتكلفة مالية بلغت نحو (24) مليون ريال.

وبيّنت الشركة أن المشروع المنفذ بمحافظة المظيلف تضمن تنفيذ شبكة مياه بأطوال تجاوزت (218,776) مترًا طوليًا بأقطار مختلفة، وذلك لدعم المنظومة المائية في محافظة المظيلف والقرى المجاورة لها.

وأوضحت الشركة أن المشروع سيكون له الأثر الكبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة التغطية في الأحياء والقرى المستفيدة بالمحافظة، وهي: (الجهو، الزرابية، الملاوحة، أبوعودين، المطالقة، الكراميح، حمادة، المظيلف قطاع 1 و2 و3، البحرة والعدل، النجيعات، العوامرة، السنانية، المكبب، سلم الدنان، الشغز، القائم، الشعيرة، الوطاة، القضب،).

وذكرت أن المشروع يأتي ضمن الأهداف والخطط المجدولة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع المائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في منطقة مكة المكرمة، وتطويرها وفق أعلى المعايير، وتلبية الطلب المتزايد عليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، داعية عملاءها في محافظة المظيلف بطلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).