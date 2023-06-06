“المياه الوطنية” تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

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أعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال منظومتها التشغيلية لتوزيع المياه بالمدينة المنورة، وجاهزيتها الكاملة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام 1444هـ.

وأوضحت أن خطتها التشغيلية لخدمات المياه والمعالجة البيئية بالقطاع الشمالي الغربي في المدينة المنورة وُضعت منذ وقت مبكر، لتحقيق معدلات ضخ مستمر على مدار اليوم للمدينة المنورة، والمنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف، والمواقع الدينية بكمية توزيع يومية تبلغ (668) ألف متر مكعب يوميًا، وبخزن استراتيجي وتشغيلي يصل إلى (2.9) مليون م3.

وأشارت الشركة إلى أن خطتها التشغيلية تضمنت تنفيذ أعمال صيانة منظومة التوزيع اليومية، وجاهزيتها لمعالجة ما يقارب (388) ألف م3/اليوم من مياه الصرف الصحي في هذا الموسم، بالإضافة إلى جاهزية محطات التنقية بالمنطقة المركزية لإمداد دورات المياه الخاصة بالمسجد النبوي الشريف بكميات مياه تبلغ (4,500) متر مكعب يومياً، مؤكدةً أن منظومتها التشغيلية تطبق أعلى معايير الجودة في توزيع المياه، والمعالجة البيئية، مفيدةً أن لديها (65) فرقة ميدانية للصيانة تعمل على مدار الساعة.

وقالت الشركة: “بلغت تكلفة المشاريع التنموية التي دخلت حيز الخدمة بالمدينة المنورة (39) مليون ريال، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع لدعم إمدادات المياه، ورفع كفاءة الشبكات، وتحسين البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، لضمان تقديم أرقي الخدمات لضيوف الرحمن”.

وذكرت أن المشاريع شملت تمديد أنابيب المياه بالثقب الأفقي بالمدينة المنورة، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية، وخدمة المنطقة المركزية، وعدد من الأحياء المجاورة لها، إضافة إلى تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي بعدد من الأحياء المجاورة للمنطقة المركزية، ومناطق دور الإيواء، والمناطق الحيوية التي تخدم الحجاج.

وأضافت الشركة أن منظومتها التقنية لإدارة وتشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية يديرها أكثر من (1,226) عنصرًا بشريًا من كوادرها الوطنية، وفرق العمل التشغيلية المتعاقد معها، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.