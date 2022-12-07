“المياه الوطنية” تكشف الحد الأدنى المسموح به لتقسيط فاتورة المياه

أوضحت شركة المياه الوطنية، عن الحد الأدنى لتقسيط فاتورة المياه للعقارات التجارية.

وأكدت الشركة، أنه يمكن طلب تقسيط الفاتورة من خلال القنوات الرقمية، مبينة أن الحد الأدنى للموافقة على التقسيط هو 5000 ريال للعقارات التجارية.

الجدير بالذكر أن شركة المياه الوطنية أفادت بأن تسعيرة فاتورة المياه ثابتة، ويعود ارتفاعها لسببين وهما ارتفاع الاستهلاك أو حدوث تسربات داخلية.

على جانب آخر،تفاعلت شركة المياه الوطنية مع استفسار أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن مصير فواتير المياه الصادرة بحقّ مالك عقار قام ببيعه، واستخدم المالك الجديد العداد من دون تحديث البيانات.