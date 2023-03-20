المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ شبكات الصرف الصحي في 5 أحياء بالمنطقة الوسطى الجنوبية بجدة

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة الوسطى الجنوبية بمحافظة جدة بتكلفة مالية تجاوزت (53) مليون ريال، وذلك لتعزيز منظومة الخدمات البيئية المقدمة، وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت أن المشروع يهدف لإيصال خدمة الصرف الصحي إلى أحياء (الجوهرة والروابي والفاروق والشفا وحي الأمير عبد المجيد) بمحافظة جدة، حيث تضمن المشروع تنفيذ شبكات بأطوال تجاوزت (7,061) مترًا طوليًا، إضافة إلى تنفيذ (2,043) توصيلة منزلية، لخدمة أكثر من (39.000) مستفيد جديد من سكان تلك الأحياء.

وأكدت الشركة أنها تعمل بشكل مستمر في تنفيذ مشاريع الخدمات البيئية، وتغطية المزيد من الأحياء في محافظة جدة بشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المحافظة، تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030.