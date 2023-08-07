“المياه الوطنية” تنفذ حزمة مشاريع لتغطية المنطقة الشرقية بالمياه المحلاة

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تمضي شركة المياه الوطنية قدماً في تنفيذ برنامجها لتحسين جودة مياه المنطقة الشرقية من خلال 12 مشروعاً لمنظومة توزيع المياه المحلاة بالمنطقة الشرقية من خلال تشيّيد (40) خزانًا تشغيليًا للمياه، سعتها أكثر من (1.6) مليون متر مكعب، و (493) كيلو متراً من الشبكات الاستراتيجية ومحطات ضخ وتشغيلها تدريجياً لخدمة المستفيدين بضخ مستمر (24/7) في مدينة الدمام ومحافظات الخبر والجبيل والأحساء والقطيف.

وأكدت الشركة أنها بدأت في بناء الخزنات التشغيلية التي ستخدم مدينة الدمام ومحافظات الخبر والجبيل والأحساء والقطيف، حيث كانت البداية بتنفيذ (11) خزانًا بسعة (530) ألف متر مكعب بمدينة الدمام، فيما خصصت (8) خزانات بسعة (323) ألف متر مكعب في محافظة الخبر، أما محافظة القطيف فتشهد تشييّد (8) خزانات بسعة (322) ألف متر مكعب، إضافة إلى بناء (6) خزانات بسعة (158) ألف متر مكعب في محافظة الجبيل، وبناء (7) خزانات بسعة (310) ألف متر مكعب في محافظة الأحساء.

وأضافت الشركة أن المشاريع الجاري تنفيذها في الشرقية تتضمن 21 محطة ضخ للمياه، منها 5 محطات في الدمام، و3 محطات في الخبر، و5 محطات في القطيف، و6 محطات في الجبيل ومحطتين في الأحساء، إضافة إلى مد نحو (500) ألف متر طولي من الخطوط الناقلة والرئيسية، حيث سيتم مد (197) ألف متر طولي في الدمام، و(52) ألف متر طولي في الخبر، فيما تبلغ الأطوال التي ستنفذها الشركة في مدينة الجبيل (108) ألف متر طولي، أما القطيف فسيتم مد (62) ألف متر طولي، وفي محافظة الأحساء سيتم مد (73) ألف متر طولي من الخطوط الناقلة والرئيسية”.

وأطلقت الشركة حملة تعريفية لسكان المنطقة الشرقية بالمشاريع التي تنفذها بهدف تغطية احتياجاتها من المياه المحلاة، ومواكبة النهضة العمرانية التي تعيشها محافظات المنطقة، مؤكدة أن تلك المشاريع يتم تنفيذها بجودة عالية، وباستخدام أفضل التقنيات وأحدثها، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة لسرعة الإنجاز وتعظيم الفائدة، من أجل تحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.