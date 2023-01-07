“المياه الوطنية” توضح خطوات القفل المؤقت لعداد الاستهلاك

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حددت شركة المياه الوطنية، آلية وخطوات تقديم طلب من قِبل مالك العقار بقفل عداد الاستهلاك بشكل مؤقت.

وبيّنت الشركة في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، أن خطوات طلب قفل العداد بشكل مؤقت تتضمن تسجيل الدخول في الفرع الإلكتروني، والضغط على أيقونة “الخدمات”، ثم الضغط على أيقونة “قفل العداد مؤقت”.

وأشارت إلى أنه يمكن رفع شكوى انقطاع المياه من خلال التطبيق عبر الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم اختيار أيقونة “الشكاوى”، وبعدها يتم اختيار “شكوى جديدة”، مبيناً أن الخطوات تشمل الدخول لخيار “إمداد المياه” وبعدها “انقطاع المياه” ثم وصف الشكوى وإرسال الطلب.