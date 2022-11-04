“المياه الوطنية” توضح سبب ارتفاع الفواتير وتنصح بإتباع هذه النصائح

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كشفت شركة المياه الوطنية، الأسباب التي تؤدّي إلى ارتفاع تسعيرة الفواتير.

وأوضحت “المياه الوطنية” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن تسعيرة فاتورة المياه ثابتة، ويعود ارتفاعها لسببين وهما ارتفاع الاستهلاك أو حدوث تسربات داخلية.

ونصحت “المياه الوطنية” بالكشف على العقار، والتأكد من عدم وجود تسربات، واستخدام أدوات الترشيد للحد من ارتفاع الفاتورة.

عداد المياه

وفى وقت سابق، تفاعلت شركة المياه الوطنية مع استفسار أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن مصير فواتير المياه الصادرة بحقّ مالك عقار قام ببيعه، واستخدم المالك الجديد العداد من دون تحديث البيانات.

وأوضحت “المياه الوطنية”، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، أنَّ العداد سيظل مغلقًا لحين تحديث المالك الجديد بياناته.

وأضافت “المياه الوطنية”، أنه في حال قام المالك الجديد بفتح العداد قبل إتمام التحديث ستحال إليه المديونية من تاريخ المخالفة، وتاريخ البيع الوارد في صك ملكية العقار الجديد.