«المياه الوطنية» توفر وظائف شاغرة في هذه التخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات.

وأضافت الشركة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- اختصاصي مالي

درجة البكالوريوس في المالية.

خبرة عامان

2- أخصائي سكادا (SCADA system)

بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

خبرة 5 سنوات

3- مندوب تحصيل

درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 1-3 سنوات خبرة.

4- أخصائي تخطيط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 5 سنوات

5- منسق محاسبة

دبلوم محاسبة.

خبرة 1-3 سنوات.

6- محاسب

بكالوريوس / بكالوريوس في المحاسبة / المالية.

خبرة 4 سنوات.

7- أخصائي خدمات عامة

بكالوريوس / بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 3 سنوات

8- مدير الخدمات المشتركة

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 8 سنوات

9- اختصاصي تكنولوجيا المعلومات

بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

خبرة 5 سنوات من الخبرة.

10- مندوب تحصيل

درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 1-3 سنوات.

11- مدير مالي

درجة البكالوريوس في المالية.

خبرة عامان

12- أخصائي المشتريات

بكالوريوس / بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 5 سنوات.

رابط التقديم: (اضغط هنا)