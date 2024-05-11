“المياه الوطنية” تُكمل الاختبارات التشغيلية لمخطط درب الحرمين بجدة

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انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الغربي من تنفيذ جميع الأعمال والاختبارات التشغيلية لمخطط درب الحرمين “حي الفيحاء” بجدة، ليصبح بذلك من الأحياء الجاهزة من الناحية التشغيلية لخدمة السكان والأهالي في المنطقة.

ويأتي ذلك لمواصلة تنفيذ أعمالها التطويرية في منطقة مكة المكرمة لرفع نسب التغطية بشبكات المياه، وتحسين البنى التحتية لضمان جودة الخدمات المائية والبيئية المقدمة.

وأوضحت الشركة أن المخطط يضم شبكات مياه بأطوال بلغت (27,550) مترًا طوليًا، ستخدم ما يقارب (8,820) وحدة سكنية، مؤكدة أن الأعمال المنفذة سيكون لها الأثر الكبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة التغطية بالخدمات المائية.

وأكدت أن جميع الأعمال والمشاريع التطويرية المنفذة تأتي ضمن خططها المجدولة لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في منطقة مكة المكرمة، وتطويرها وفق أعلى المعايير بما يضمن تحسين مستواها.

ودعت الشركة عملاءها في مخطط درب الحرمين “حي الفيحاء” بجدة للتقدم بطلب الاستفادة من الخدمات المائية من خلال قنواتها الرسمية، سواء من تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، مبينة أن المشروع يأتي مواكبةً للتوسع العمراني الذي تشهده محافظة جدة، ويعظم الاستفادة من جميع المصادر ‏المتاحة، وتنميتها بهدف استدامتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ‏للعملاء.