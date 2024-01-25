“المياه الوطنية” تُنهي أعمال المرحلة الثانية من مشروع شبكات مياه الشرب في منطقة نجران

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أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال نجران بالقطاع الجنوبي الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية في مشروع شبكات مياه الشرب بالمنطقة بمبلغ يقارب (26) مليون ريال، وذلك لرفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز بنيتها التحتية في جميع مناطق المملكة، ورفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وبيّنت الشركة أن المرحلة الثانية شملت تنفيذ أعمال شبكات وخطوط مياه بأقطار مختلفة بطول إجمالي تجاوز (133) ألف متر طولي؛ لإيصال خدمات المياه إلى أحياء متفرقة بمدينة نجران منها: (حي الخالدية – حي الضباط)، مؤكدة حرصها المتواصل على تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية لرفع كفاءتها التشغيلية، وتوفير أفضل الخدمات لعملائها، وتطبيقها أعلى المعايير والمواصفات لتنفيذ مشاريعها، بما يضمن كفاءة خدماتها المقدمة للمستفيدين.

ودعت المياه الوطنية عملاءها في حيي (الخالدية والضباط) بمدينة نجران لطلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).