المياه الوطنية: شبكات الصرف الصحي بحي الرفاع في القريات جاهزة لطلب الارتفاق بالخدمة

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انتهت شركة المياه الوطنية ممثلة بوحدة أعمال مياه الجوف بالقطاع الشمالي من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي الرفاع في محافظة القريات، وذلك بهدف تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، مشدّدة في الوقت ذاته على أنها تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.

وبينت الشركة أنها نفذت أكثر من (32) كيلو مترًا طولياً من شبكات الصرف الصحي، لخدمة (1600) عقار في حي الرفاع بمحافظة القريات.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الضرر البيئي، داعية عملاءها في حي الرفاع بمحافظة القريات بالتقدم لطلب الخدمة من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).