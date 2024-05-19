المياه الوطنية: 5 مشاريع مائية دخلت الخدمة في 11 حيًا بالطائف بأكثر من 305 ملايين ريال

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أعلنت شركة المياه الوطنية دخول خمسة مشاريع مائية تطويرية حيز الخدمة في (11) حيًا بمحافظة الطائف، بتكلفة مالية تجاوزت (305) ملايين ريال، وذلك بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات.

وأوضحت أن المشاريع تضمنت تنفيذ أكثر من (205) كيلو مترات طولية من شبكات وخطوط مياه سيكون لها الأثر الكبير في خدمة المستفيدين بمحافظة الطائف.

وقالت الشركة: “نفذنا مشروع خط ناقل لخزان الشريف بمحافظة الطائف بطول تجاوز(17) كيلو مترًا طوليًا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء خزان تشغيلي بسعة (100) ألف متر مكعب، وذلك لخدمة أحياء (شمال الرحاب، ريحة، الواسط، مثملة، سلطانة، المضباع، الحوية، الخضيرة، المعترض، الجوهرة، والرويدف)، بالإضافة إلى إنشاء خط رئيسي بطول تجاوز (9) كيلو مترات طولية لتغذية شبكة المياه في وسط الحوية، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بطول (73) كيلو مترًا طوليًا لخدمة (الحوية)، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بأطوال تجاوزت (104) كيلو مترات طولية لخدمة أحياء (المعترض وشمال شرق الجوهرة).

وأكدت أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة الخدمات المائية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع دائرة الأحياء المخدومة بشبكات المياه في محافظة الطائف، داعية سكان أحياء (المعترض، والجوهرة) بالتقدم لطلب الخدمة من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).