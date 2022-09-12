أبرز الموادمحليات

المياه الوطنية: 9 خطوات لتعديل عدد وحدات العداد

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 10:31 مساءً

المناطق_متابعات

حددت شركة المياه الوطنية بالتفصيل طريقة وخطوات تعديل عدد وحداد عداد المياه للتيسير المستهلك.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي ” العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه “مرحباً .. أريد تقسيم العداد على وحدتين عن طريق الموقع.. كيف يتم ذلك؟”.

وأجابت الشركة بقولها : حياك الله .. بإمكانك  تعديل عدد الوحدات من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

– تسجيل دخول للتطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

– الضغط على خدمات

أخبار قد تهمك

– الضغط على كل الخدمات

– الضغط على خدمات الوحدة

– ثم تحديث عدد الوحدات

– ثم تحديد سبب تعديل عدد الوحدات

– ثم تحميل البيانات المطلوبة

– ثم الموافقة على الشروط و الأحكام

– ثم إرسال الطلب

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 10:31 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock