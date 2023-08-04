“المياه” و”الكهرباء” تتصدران رخص الحفر بالرياض

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كشفت أمانة منطقة الرياض عن عدد رخص الحفريات التي أصدرتها منذ بداية 2023، حيث قدرتها بـ63.827 رخصة، بينما تجاوز عددها في شهر يونيو الماضي 11 ألف رخصة وسط تصدر 11 جهة حكومية وخاصة قائمة الأكثر إصداراً للرخص.

وحول الجهات المتصدرة للرخص، أكدت أن شركة المياه الوطنية تصدرت رخص الحفريات بعدد 33.829 رخصةً، تلتها الشركة السعودية للكهرباء بـ 26.390، ثم أمانة منطقة الرياض بعدد 1.559 رخصةً، والاتصالات السعودية 917، ثم شركة اتحاد اتصالات بعدد 394 رخصةً.

كما شملت قائمة الجهات الخدمية المتصدرة لرخص الحفريات شركة الاتصالات المتكاملة بعدد 236 رخصةً، ثم شركة ضوئيات للاتصالات بـ155، ومركز مشاريع مدينة الرياض بعدد 121 رخصةً، فيما سجلت شركة زين للاتصالات 81 رخصةً، و29 رخصةً لإدارة مرور الرياض، و18 رخصةً لشركة ربط التقنية للاتصالات.