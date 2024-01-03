“الميكروبات” تقي من “الصرع”

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ذهبت دراسات حديثة إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة أعلى من الدهون، لها تأثير كبير في الحد من حدوث النوبات لدى المصابين بالصرع، ولكن السبب وراء ذلك لم يكن معروفاً للعلماء.

وتوصلت دراسة أجرتها جامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، إلى إجابة لهذا الأمر تتعلق بأن بعض أنواع الميكروبات المعوية التي تُفرز أثناء هضم الأطعمة الدهنية لها دور كبير في تقليل تكرار النوبات بنسبة 50%، وذلك وفقاً لمجلة “sciencealert” العلمية.

ويعاني نحو50 مليون شخص حول العالم من عواصف متكررة من التفريغ الكهربائي عبر الدماغ (نوبات الصرع)، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تبدأ بعدم الانتباه وتصل إلى التشنجات الشديدة.