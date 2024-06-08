النائب العام: لن نسمح بتعكير صفو الحج وسنعمل على حفظ حقوق الحجاج ومراقبة مقدمي الخدمات

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قال النائب العام الشيخ سعود المعجب، إننا لن نسمح بتعكير صفو الحج وسنعمل على حفظ حقوق الحجاج ومراقبة مقدمي الخدمات التي يجب أن تكون كما ينبغي.
وأضاف النائب العام، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، أن النيابة العامة ستقوم بدورها في ضمان الحقوق والعدالة الناجزة في القضايا الجنائية – إن وجدت – في موسم الحج، مبديا أمله في الالتزام بتنفيذ تعليمات الحج متابعا: «لا حج بدون تصريح وسنطبق الأنظمة في ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة».
وتابع الشيخ سعود المعجب، لن يكون هناك قضايا جنائية، وإن وُجدت ستنهى في وقتها وهو ما نقوم به في النيابة العامة ولن نسمح لمن يحاول أن يعكر أمن الحج أو يتعدى أو يخرج عن أداء فريضة الحج بأي صفة كانت، فالحج أداء فرض من فروض الإسلام ويجب على الحجاج أن يراعوا ذلك.