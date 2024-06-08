النائب العام: لن نسمح بتعكير صفو الحج وسنعمل على حفظ حقوق الحجاج ومراقبة مقدمي الخدمات

وتابع الشيخ سعود المعجب، لن يكون هناك قضايا جنائية، وإن وُجدت ستنهى في وقتها وهو ما نقوم به في النيابة العامة ولن نسمح لمن يحاول أن يعكر أمن الحج أو يتعدى أو يخرج عن أداء فريضة الحج بأي صفة كانت، فالحج أداء فرض من فروض الإسلام ويجب على الحجاج أن يراعوا ذلك.