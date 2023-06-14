النائب العام: نظام المعاملات المدنية سيحد من حالات التنازع بين الأفراد ويسرّع في فصل المنازعات والخصومات

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أكّد معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن صدور نظام المعاملات المدنية، سيكون شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية وسيوفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستنداً بذلك إلى الشريعة الإسلامية ومواكباً التطورات الحديثة المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها.

ورفع معاليه بهذه المناسبة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، مشيراً إلى أن وجود هذه الأنظمة المرجعية سيحد من حالات التنازع بين الأفراد، ويسرّع في فصل المنازعات والخصومات، كما سيسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة والكفاءة في أداء الأجهزة العدلية.

وأوضح معاليه أن النظام يُعد انعكاساً للجهود التي يقودها سمو ولي العهد – حفظه الله – وفق خطط مرسومة واستراتيجيات دقيقة، كما تُظهر قدرته الفائقة على إيجاد مرجعية للعمل العدلي القانوني المحكم.