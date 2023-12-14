النائب العام يتفقد نيابة مكة المكرمة ويلتقي منسوبيها والمستفيدين منها

المناطق-واس

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نيابة منطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات.

واستهل معاليه الزيارة بلقاء أصحاب الفضيلة رؤساء النيابات العامة بالمنطقة، ولقاء أصحاب الفضيلة أعضاء وعضوات النيابة العامة.

وأكد معاليه على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالقضايا، وسرعة إنجازها وفق النظام خاصة الموقفين، وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.

والتقى معاليه بعدد من المستفيدين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

ونوه معاليه خلال لقائه بمنسوبي النيابة العامة بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وحرصهما الدائم على العدالة ومباشرة الإجراءات القضائية، والحرص على رعاية الحقوق، وتفعيل الضمانات المقررة نظاماً في الأماكن المقدسة، وتسخير جميع الإمكانات والجهود لخدمة قاصديها.