النائب العام يتفقّد ويدشّن مقرات للنيابة العامة بالمشاعر المقدسة

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تفقّد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مقرات النيابة العامة بالمشاعر المقدسة ، واطلع على جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بموسم حج هذا العام 1445هـ. وآلية سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وخطة العمل وانسيابيته وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالحجاج بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة وعملية.

ودشّن معاليه عدداً من المباني الحديثة للنيابة العامة بالمشاعر المقدسة ، مؤكداً على تظافر الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الناجزة والعمل الدؤوب لإنفاذ التوجيهات المسددة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – برفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.

يذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب، قد دشّن في وقت سابق جهاز «ترجمان» كأول إصدار وطني بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي يتولى ترجمة أقوال المتهمين ترجمة فورية بنسبة خطأ لغوي لا يتجاوز «صفر بالمئة» وسيتم استخدامه لأول مرة في حج هذا العام.