النائب العام يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

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رفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب خالص تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام.

ونوه معاليه بكافة الجهود المبذولة من القطاعات الحكومية للحجاج في هذا الموسم، مؤكداً على أن التنظيم المحكم والتخطيط المسبق وتظافر العمل المشترك بين كافة القطاعات كان له نتائج متوقعة والتي ما كانت ستكون لولا فضل الله ثم التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة بتسخير كافة الإمكانات والطاقات لخدمة الحجاج وتيسير حجهم بأمن وطمأنينة.

ودعا المولى جل وعلا أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين.