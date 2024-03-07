النائب العام يستقبل وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في جمهورية سنغافورة

المناطق_واس

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في جمهورية سنغافورة كاسيفيسو أناثان شانموجام.

واستعرضا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين المملكة وجمهورية سنغافورة في كافة المجالات التي تخدم البلدين.

واطلع الوزير السنغافوري والوفد المرافق على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة الجزائية، وعما تتمتع به النيابة العامة السعودية من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – إضافة لعرض عن التطور التقني الذي تشهده النيابة العامة ومؤشرات الأداء التي تعمل فيه أثناء مباشرة إجراءاتها القضائية.