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النائب العام يقوم بجولة تفقدية على مركز القيادة والتحكم للإشراف المباشر على أعمال النيابة العامة بالحج

15 يونيو 2024 - 2:11 صباحًا

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قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مساء أمس الجمعة، بجولة تفقدية لمقر القيادة والتحكم بالمشاعر المقدسة، يرافقه معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، والوقوف ميدانيا على سير العمل، والإشراف على جميع الإجراءات المتخذة من النيابات العاملة بالمشاعر المقدسة بالحج .

وكان في استقبالهم رئيس النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالعزيز بن صبيح وعدد من رؤساء النيابات بمناطق المملكة المشاركين بأعمال الحج.

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وفور وصولهما توجها لغرفة القيادة والتحكم واطمئنا على تفاصيل سير العمل .

وأشاد معاليه بجهود المكلفين بمهمة الحج، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتسهيل عليهم، مشددا على سرعة إنجاز القضايا والتصرف الفوري بها وفق وفق الإجراءات النظامية.

15 يونيو 2024 - 2:11 صباحًا
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