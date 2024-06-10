ادارة صحيفة المناطق تهنئ زوارنا الكرام بحلول موسم الحج العظيم للعام 1445 هـــ

أبرز الموادأهم الاخبارالمناطقمنطقة مكة المكرمة

النائب العام يلتقي بمكتبه بجدة عضو اللجنة الدائمة المعنية بالمراقبة والتفتيش والقضاء على الفساد الصيني

10 يونيو 2024 - 11:02 مساءً

المناطق_مكة المكرمة

التقى معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بجدة، معالي عضو اللجنة الدائمة للجنة فحص الانضباط المركزية عضو اللجنة الوطنية الصينية للرقابة مدير مكتب المجموعة القيادية لأعمال التفتيش بجمهورية الصين الشعبية وانغ هونغجين، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة المجالات العدلية، والتأكيد على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتبادل المعلومات في هذا الصدد.

أخبار قد تهمك

واطلع الوفد الصيني على عرض مرئي عن التطور القضائي للنيابة العامة والحوكمة التقنية التي تعمل بها في مباشرة إجراءاتها القضائية.

10 يونيو 2024 - 11:02 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى