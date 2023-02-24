«الناتو»: استمرار أمد الأزمة “الروسية – الأوكرانية” يجر العالم إلى الهاوية

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قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن الشعب الأوكراني يحارب ببسالة للحصول على حريته، وأن الهجوم الذي شنه الرئيس الروسي بوتين قبل عام على أوكرانيا غير مبرر، لافتا إلى أن بوتين فشل أمام الصمود الأوكراني، كما أن طول أمد الأزمة الروسية – الأوكرانية يّجر العالم إلى الهاوية، إذ أن الرئيس الروسي فشل في كسر إرادة أوكرانيا وحلف الناتو.

وأضاف «ستولتنبرج»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة وزراء إستونيا، أن الدعم المقدم من الحلف إلى أوكرانيا ليس خيارًا، موضحًا أن الشعب الأوكراني يحارب من أجل حريته، والناتو يعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا عسكريًا، لافتا إلى فشل موسكو وصمود وأوكرانيا صامدة وزيادة قوة الناتو بعد عام على الحرب.

وحذّر ستولتنبرج من انتصار بوتين في الحرب، موضحًا أن انتصاره يجر العالم إلى الهاوية. وقال “ما نقوم به رسالة واضحة لموسكو بأن الحلف سيدافع عن إستونيا وكل قطعة من أراضي أوروبا”